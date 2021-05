Oisus plaanitava Aganikufestivali projekti eestvedaja Sten Perillus: "Oleme kokku kogunud väga olulised 2581 eurot, mis moodustab meie eelarvest 74 protsenti. On tore tõdeda, et meie projektile on õla alla pannud 108 inimest! Toetajate seast leiab nii õpetajaid kui ka europarlamendi saadikuid - iga inimese panus on ääretult oluline!"