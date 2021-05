Anneli Mand vaatas oma köögimeeskonnaga töö korralduse üle ja palkas ka pisut lisajõudu. Jaanuarist saavadki eakad süüa põhikooli köögis valmistatud toitu, millele kohta Tiia Mettusel on öelda ohtralt kiidusõnu.

Anneli Mand rõõmustab, et koostöö tulemusena saab eakatele mõistliku hinnaga valmistada kodust ja kvaliteetset toitu ning loodab, et covid-viiruse taandudes saavad koolilapsed taas eakatele ka hingetoitu pakkuda. Laste esinemised ja külastused on eakate kodus väga oodatud.