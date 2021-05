Juba kolmandat aastat sai PRIAst taotleda mesilaspere toetus t. Kui eelmisel aastal oli taotlejaid kokku 1434, siis sel aastal on taotluse esitanud 523 mesinikku rohkem. Taotletud mesilasperede arv on võrreldes eelmise aastaga suurenenud 7445 võrra.

PRIA otsetoetuste osakonna menetlusbüroo juhataja Tauno Taska sõnul teeb rõõmu, et taotlejate arv on sel aastal eriti jõudsalt suurenenud ning ka taotletud mesilasperede arv on jätkuvalt kasvutrendis.