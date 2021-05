Mai lõpuks tuleb esitada huvide deklaratsioonid

„Huvide deklaratsioonid on avalikud ja kõigile huvilistele nähtavad. See aitab avalikkusel kontrollida ametiisikute ametikohustuste täitmist mõjutada võivaid huvisid ning sellega vähendada korruptsiooniohtlike olukordade tekkimist,“ ütles justiitsminister Maris Lauri. „Kutsun kõiki üles endale pandud kohustust täitma.“

„Muudatus aitab veelgi suurendada avaliku sektori läbipaistvust. Poliitnõunikel on oluline roll riigi poliitikas ning nad osalevad riigi jaoks oluliste otsuste kujundamisel ja vastuvõtmisel ning huvirühmadega suhtlemisel. Seetõttu on mõistlik, et avalikkusel on ka ülevaade sellest, millised huvid võivad nende otsuseid mõjutada,“ rõhutas Lauri.