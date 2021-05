Kortermajades peavad uksed olema tähistatud numbritega

Tänavu 1. märtsil jõustus siseministri määruse nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“ muudatus, mille kohaselt tuleb numereerida kortermajade uksed ja korrused ning ka büroohoonete korrused. Kortermajade puhul tähendab see, et trepikoja välis- ja vaheuksed peavad olema tähistatud vastavate numbrivahemikega ning korteriuksed vastava numbriga. Kusjuures enam kui kolmekordsete kortermajade puhul tähistatakse vastava numbriga ka korrused. Määruse muudatus omab tagasiulatuvat jõudu ehk kohustus laieneb nii olemasolevatele kui ka alles ehitatavatele hoonetele. Tähistuse stiili ettekirjutatud ei ole, kuid numbrid peavad olema hõlpsalt nähtavad, leitavad ja selged.

Korruste ja uste tähistamine on vajalik päästetöö efektiivseks tegemiseks, kus on suure tähtsusega aegkriitiline tegutsemine. „Oluline on leida võimalikult kiirelt päästesündmuse asukoht, et päästa inimeste elu, tervist ja vara,“ ütleb päästetöö osakonna valmisoleku talituse juhataja Leho Lemsalu. „Võimalikult lühikese aja jooksul abivajajani jõudmine aitab oluliselt vähendada tulekahjudes hukkunute ja vigastatute arvu,“ märgib Lemsalu.