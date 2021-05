Vallavalitsus valmistub kolima

Et kolimise ajal on kodanike vastuvõtu korraldamine raskendatud, siis palutakse kindlasti kohtumised eelnevalt telefonitsi kokku leppida. Osakondade kolimispäevadel ametnikel vastuvõttu ei ole.

Rahandusosakond kolib 21. mail ja on uutes ruumides alates 24. maist. Haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakond kolib 24. - 25. mail ja on uutes ruumides alates 26. maist. Majandusosakond kolib 25. - 26. mail ja on uutes ruumides alates 27. maist. Kantselei kolib 26. -27. mail ja on uutes ruumides alates 28. maist. Vallavanem ja tema otsealluvuses olevad ametnikud kolivad 27. -28 mail ja on uutes ruumides alates 31. maist.