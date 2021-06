Lux Expressi tegevjuht Ingmar Roos märkis, et esimest korda on tekkinud vajadus kasutusele võtta konserveeritud bussid, mis võeti liinilt maha üle aasta tagasi, kui koroonakriis langetas reisijate mahtu mitmekordselt. “Teisipäeval Tartu baasist Tallinna toodud neli bussi hakkavad peamiselt täiendama Tallinn-Kuressaare ja Tallinn-Pärnu suundasid, mille graafikuid me suviseks perioodiks ka oluliselt tihendame. Loodame, et ka eeloleval suvel avastavad eestlased isukalt kodumaad ja nõudlus linnadevaheliseks bussitranspordiks taastub vähemalt eelmise aasta tasemele," ütles ta.