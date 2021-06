Mees oma naisele: "Lubasin su maha lüüa ja täna ongi see päev"

On leidnud tõendamist, et mullu sügisel lõi mees naist rusikaga korduvalt näkku ja pähe, mõned nädalad hiljem korteri magamistoas lõi naist rusikaga parempoolse põse piirkonda, järgmisel kuul, novembris, vestluse käigus ägestus, mille käigus võttis kahe käega kinni naisi kõrist ja kägistas, detsembris peksis rusikatega naist näo- ja pea piirkonda, mõned päevad hiljem võttis naiselt kaelast kinni ja kägistas, samal ajal ütles, et „lubasin su maha lüüa ja täna ongi see päev“.