Kui eelmise nädala lõpus andis Paide linnavalitsus teada, et peagi läheb lammutamisele Laial tänaval olev rulapark, siis nüüd on sõitjatele ohtlikuks muutunud ka Türi välirulapark. Seda kavatsetakse suve hakul veel veidi remontida, kuid sügisel läheb ka see lammutamisele.