Nagu kolimise korral tavaks, püüavad ka raamatukogu töötajad vabaneda sellest, mida uuele pinnale kolides kaasa võtta tarvis pole. Raamatukogu puhul on need kõikvõimalikud trükised. Ära midagi ei visata, vaid mahakantud raamatuid ja ajakirju jagatakse soovijatele tasuta.

Raamatu direktori Astrid Karpenderi ütlust mööda on huvi pakutava vastu olnud erakordselt suur ja see valmistab ainult rõõmu. «On ju tore, kui raamatud, mille me oma kogudest maha oleme kandnud ja võibolla arvame, et kes neid ikka enam lugeda tahab, kusagil mujal uue elu leiavad,» lausus ta.