Need on väärtused, mida on põlvkondade kaupa edasi antud. Kui me oma põhiväärtusi kärpekääridega lõikama hakkame, siis on see sama rumal nagu oli Kalju Kanguri lasteraamatu tegelase Trebla jutt, kes ütles: "ma lõikan selle teki pikemaks!"

On üsna tõenäoline, et ka meie ükssarvikute ja IT-edulood toetuvad muuhulgas just loomingulisele mõtlemisele. Progressiivses maailmas on juba mõnda aega rõhutatud loodus- ja täppisteaduste olulisuse kõrval seda, et kindlasti on vaja õpetada ja arendada ka kauneid kunste. Fakte saab kõikjalt järele vaadata, aga ainult loovusest tekivad uute ideede algimpulsid.

Teisisõnu on STEM (Science, Technology, Engineering and Math ehk teadus, tehnoloogia, inseneritehnika ja matemaatika) saanud juurde A, mis tähistab Artsi ehk kunste. Ja kujunenud nüüd STEAM-iks. Kiiresti muutuvas keskkonnas, ka ärikeskkonnas on loovus ja loominguline mõtlemine edukaks kohanemiseks hädavajalikud oskused.

Jah, igasugune loovus eeldab ka vahendeid, kuid vahendid üksinda loovust esile kutsuda ei suuda.

Ega meil pole tegelikult kunagi olnud aegu, kui raha oleks üle jäänud ja enamasti on olnud päris keeruline, et hakkama saada. Piisab vaid meenutada taasiseseisvumist 30 aastat tagasi. Olin tollal suviti õpilasmalevlane Paide külje all ja noorusele omaselt on mälestused üsna muretud, eriti suvisest ajast, aga mäletan siiski seda, et vahel tuli unistada soojast toast ja soojast veest, isegi elementaarsest toidupoolisest ning meie vanematel oli kõvasti tegemist, et meid kuidagi talutavalt riidesse saada.

Need olid veel lihtsad ajad. Aga laulmata ja tantsimata ei jäänud sellepärast ükski laul ega tants. Sest see on meile oluline. See liitis meid eestlasteks ja kultuurrahvaks ning andis meile identiteedi, selle juurika, millest kinni haarata, kui maailm liiga kiiresti ringi käib.

Ma tunnen südamest meie valitsusele kaasa. Loovalt mõtlev inimene suudab ühel hetkel ise aru saada, et ta on rumal olnud. Aga kui valitsus seisab ühel hetkel avastuse ees, et tekki ei saa pikemaks lõigata, võib see haiget teha. Ja siis peame meie nende kõrval seisma ja aitama selle valusa tõega leppida, et nad meeltesegaduses iseennast pikemaks lõikama ei hakkaks. Aga veel parem, aitame neil selle tõeni jõuda juba kohe nüüd, sest õnneks on meie hulgas lugematu hulk loovalt mõtlevaid inimesi. Seda kinnitavad paljud lood üle Eesti.

Üks neist lugudest, mis teeb südame soojaks ja lisab kindlust ning usku targa tuleviku suhtes on minu jaoks Paide lugu. Kui Paide tollane linnapea Siret Pihelgas mulle 2016 aastal rääkis, et te tahate Paidesse teatri teha, arvasin ma, et see on tore nali, mida tehakse näitlejast kultuuriministri arvel.

Mulle meenus tookord Jakob Liiv. Just, selle hulluks peetava luuletaja vend, kes oma ainsa pintsaku Estonia teatri ehituseks annetas. Eks Jakobist arvas nii mõnigi sedasama, kui ta Rakvere linnapeana 1927. aastal tahtis hakata Rakverre teatrit ehitama. Kuigi Jakobi silmad seda enam ei näinud, avati 13 aastat hiljem Rakveres teater. Ja me keegi ei kujuta tänapäeval Rakveret ilma teatrita ette. Aga no need lood juhtusid pea sajand tagasi ja Jakob oli ju hull.

Teades Paidega samas mastis omavalitsuste eelarvete suurusjärke tundus mulle üsna utoopiline, et sellist kokkulepet on võimalik kogukonnas saavutada. Muuseas, proportsionaalselt on Paide inimeste panus linnaeelarves teatri toetuseks kümmekond korda suurem, kui riigieelarvesse plaanitud kogu huvitegevuse toetus, mida nüüd nii jõhkral moel lõikama minnakse.

Tulles tagasi Paide ja teatri juurde, siis mul on pagana hea meel, et ma eksisin. Te tegite selle ära! Ma loodan, et olete ise ka uhked. Teil on põhjust olla. Teie teater on oluline. Teie kultuurihullus on oluline. See aitab maailma päästa. Väga paljude jaoks ka Paidest kaugemal.