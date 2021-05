Petrovitsi sõnul on neil soov olukorda muuta. Kui õpetajad ja treenerid teaksid alast rohkem, saaksid nad kehalise kasvatuse tunde ja treeninguid mitmekesistada. "Ka täiskasvanutele on plaanis kohapeal mõni õppepäev teha," märkis ta.

Hillar Hanssoo põhikooli kehalise kasvatuse õpetajad Karin Kitt ja Andres Siilak ütlesid, et padelikoolitus oli huvitav. Siilak märkis, et õppisid põhiliselt mängureegleid ja löögitehnikat. "Paljud arvavad, et padel on tennisele sarnane, kuid tegelikult on erinevused päris suured. Samas on neil, kes tennisega kokku puutunud, padelit kindlasti lihtsam mängida," selgitas ta.