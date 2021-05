Sõbralikud loomad ootavad peresid Kallaste hobitalus

Arvukas looma- ja linnupere on Järva valla Abaja külla Kallaste hobitallu kogunenud juhuse tahtel. Peremees Raivo Felt ütles, et tavalised koduloomad nagu maal ikka ehk kanad-kuked ja koerad-kassid olid neil kohe olemas. «Siis võtsime enda juurde ühe pruuni kitse, keda omakandi vanamemm enam pidada ei jaksanud. Kits elas esialgu koos kanadega. Et ta tundus nii üksik, siis hakkaski siit-sealt lisanduma veel kitsi ja lambaid. Kaks uhket sokkugi tuli majja,» selgitas ta.