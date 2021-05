Pärnu jõe kalavarud said olulist täiendust

Kõigil ühe- ja kaheaastastel lõhedel lõigati ära rasvauim, et taaspüügil eristada neid looduses koorunuist. 2500 kaheaastast lõhet on täiendavalt märgistatud ka individuaalmärgisega ehk kollase seljauime alla kinnitatud plasttorukesega. Märgisel on kirjas RMK kontaktid, millel märgistatud kala püüdmisest teatada.

Klaas lisas, et Eesti vetes võib tabada ka teistes riikides märgistatud kalu, millest tuleks samuti teatada. See info edastatakse siis naaberriikide teadlastele.

Kui märgisega püütud kala on elus, aga alamõõduline, tuleks ta kohe koos märgisega veekogusse tagasi lasta, et temagi jõuaks suureks kasvada. RMK veebiankeedi kaudu tuleks teatada võimalikult täpne info ka vabastatud kala kohta.

Põlula kalakasvatuskeskus on praeguseks tegutsenud 27 aastat ja on seni ainus kalavarude taastamistöödega tegelev riiklik kalakasvandus Eestis. Alates 1997. aastast on Põlula kalakasvanduses kasvatatud ja veekogudesse asustatud kokku ligikaudu 7,5 miljonit mitmesuguses vanuses lõhe, meriforelli, jõeforelli, siia ja tuura noorkala. RMK on Eesti suurim looduskaitsetööde tegija.