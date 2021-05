Paidelaste uhkusasjadest kujunes näitus

Kuu algusest on Paide teater projekti «Paide 3000» kestel võõrustanud etenduskunstnikke Toomperet ja Tõnistet, kelle uurimuse keskmes olid asjad, mille üle paidelased uhkust tunnevad. Kohtumiste ja intervjuude käigus tutvusid nad 12 paidelasega, kellest igaüks andis näitusele ühe eseme, mis esindab midagi, mille üle inimene uhke on.

Toompere selgitusel kohtusid nad toredate inimestega alustades lasteaiakasvatajast, IT-spetsialistist, legendaarsest jalgpallitreenerist ja lõpetades noorima linnaametnikuga, kel kõigil on häid ja ilusaid põhjusi tunda uhkust selle kõige paremas mõttes. «Kindlasti oli inimestel algul keeruline oma uhkusi sõnastada, see ei ole nii lihtne, olime sellega isegi hädas, aga vestluste käigus koorus alati midagi erilist, mida oma uhkuseks nimetada. Selline viis inimestega kohtuda andis meile Paidest põneva ülevaate ja me loodame, et tõi meid ka paidelastele lähemale,» lausus Toompere.