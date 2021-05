Paide kino taasavab uksed Oscari võidufilmiga

Veel on Paide kinos lähiajal linastumas animafilm "Tom ja Jerry", action-film "Godzilla vs Kong" ning oodatud komöödia "Eesti matus". Samuti on plaanis ka edaspidi korralda seansse päevastel aegadel ning teha ka beebiga kinno seansse. Kaalumisel on ka suvised ööseansid.