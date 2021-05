"Olen mõelnud, kuidas mulle kõneks antud aega kõige otstarbekamalt kasutada. Vastus, mille ma enda jaoks leidsin on see, et juhtida tähelepanu asjadele, mida ma pean oluliseks. Ja mis see muu praegusel hetkel ikka olulisem on kui see, et aru saada, mis õues toimub. Ja eelkõige see, mis on toimunud siin alates eelmise aasta märtsist.

Vahetult pärast viiruse puhkemist küsis minult arvamust Elu24 ja ma kirjutasin ühe pikema loo ning selle aasta alguses või õigemini eelmise aasta lõpus küsiti uuesti. Ja selle ma siis kirjutasin ning ega mul paremat kokkuvõtet sellest, mis minu arvatest õues toimub, praegu võtta ei ole. Ma ei hakka muidugi seda lugu siin täismahus tsiteerima, aga käin need põhipunktid üle.

Loo nimi oli "Meie viroloogiline tripp". See pealkiri tuleb Ameerika kultuurikriitikult Erik Daviselt, kes on pidanud seda meie kultuuri kollektiivseks psühhedeelseks tripiks. Ja minu jaoks on see üks kõnekamaid kujundeid kogu selle viirusetralli kohta.

Miks see on minu arvates kohane metafoor? Tšehhi päritolu USA psühhiaater Stanislav Grof on öelnud, et psühhedeelikumid toovad välja need kihid, mis on patsiendi psüühe sügavamates kihistustes kaua varjul olnud ja mulle tundub, et see viirus on täitnud sama rolli kogu meie kultuuri puhul, mida psühhedeelikumid teevad üksikute patsientide puhul. Vähemalt see on see argument.

Sõnavõttu hingestav küsimus on see: mis toimub? Ja nagu ikka, on keeruline küsimus otstarbekas jaotada väiksemateks. Ning üks võimalus mistahes tundmatu situatsiooniga kokku puutudes on juhinduda filosoofia kolmest põhiküsimusest, mis Immanuel Kanti järgi on "mida me teame?", "mida me peame tegema?" ja "mida me tohime loota?".

Esimene on küsimus teadmisteteooria, epistemoloogia põhiküsimus, teine on eetika põhiküsimus ning kolmas metafüüsika põhiküsimus.

Mida me teame? Loomulikult ei saa üks 20-minutiline sõnavõtt kujutada endast kõiksuse ammendavat kirjeldust, ma toon välja lihtsalt kolm punkti ja käin need väikeste kommentaaridega üle. Me teame kolme asja: püramiid väriseb, süsteem on seniilne, kantsel on kadunud. Mida ma selle all mõtlen?

Esiteks – püramiid väriseb. Mina saan sellest aru nii, et kui me vaatame ühiskonda püramiidina või püramiidi kahemõõtmelises ruumis võrdhaarse kolmnurgana, siis võime selle suure kolmnurga jaotada ülevalt kaheks, kus üles jääb väike kolmnurk ja alla trapets. Kui me nimetame väikese kolmnurga partei ja majandusaktiiviks ning selle trapetsi armsaks ilmarahvaks, siis oleme saanud väikese ülilihtsustatud ühiskonna mudeli.