Eesti keskmist olukorda kirjeldava indeksiga võrreldes on viirusekogus märkimisväärselt suurem Ida-Virumaal, Lõuna-Eestis ja Harjumaal. „Kui olukorra muutust kirjeldav graafikukõver on kõikjal võtnud suuna allapoole, siis Ida-Virumaal ja Lõuna-Eestis on see langus kõige aeglasem,“ selgitas uuringu juht, Tartu Ülikooli antimikroobsete ainete professor Tanel Tenson. Eesti keskmist olukorda kirjeldav indeks on endiselt võrreldav veebruari algusega.