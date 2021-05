Norrakate ilmaportaal yr.no lubab kuivemat ja päikselisemat ilma alles mai viimasteks päevadeks. Lähipäevil võib küll ka päikest näha, ent pigem on ilm pilvine ja vihmane. Norrakate ennustuse järgi läheb ilm siiski päev päevalt soojemaks. Kuu viimastel päevadel peaks päevane õhutemperatuur jääma 17 kraadi kanti.

Venelaste ilmasait gismeteo.ru ennustab sarnaselt norrakatele, et lähipäevad tulevad vahelduva pilvisusega ning vihmased. Venelased prognoosivad mitmeks päevaks ka äikest. Kuu lõpp peaks venelaste ennustuste järgi tulema täiesti päikseline ja soe – sooja lubab siis päevasel ajal kuni 19 kraadi.

Eesti riigi ilmateenistus prognoosib, et õiekuu teine pool tuleb muutlike ilmadega. Kõrgrõhualade pikemaajalist võidule pääsu pärsivad aeg-ajalt meile jõudvad madalrõhulohud, mis transpordivad niiskemat ja jahedamat õhku ning toovad vihmahooge. Temperatuurirežiim järgib pikaajalist keskmist trendi – ööd on valdavalt plusskraadides, kuid öökülmaoht püsib. Päevane õhutemperatuur tõuseb ajuti 20 kraadi ümbrusesse, siis on aga jälle jahedam.