Kohalikud pahandavad: Ambla liikluskünnis ehitati nii kõrgeks, et lõhub autosid

Osa inimesi ironiseeris postituse all kommentaarides, et künnis on veel liiga madal ning et kui seda veel kõrgemaks ehitada, ei kasutaks inimesed enam üldse seda teed. Lisati, et võibolla peaks Amblasse liikluse ohjamiseks hoopis nn siili paigaldama.

Teine osa inimesi avaldas tõsist muret selle üle, et mittekohalikud ei oska harjumatult kõrge künnisega arvestada ning lõhuvad seal enda autod ära. Mõned inimesed väitsid postituse all, et nad juba ongi enda autot antud künnist ületades vigastanud või et neil on nii madal auto, et sellega ei saa üldse künnist ületada.