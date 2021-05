„Viiruse levik on Eestis selges langustrendis ja enam kui 430 000 inimest on vähemalt ühe vaktsiinidoosiga COVID-19 haiguse eest kaitstud. Tunnustan kõiki terviseteadlikke valikuid teinud inimesi, pühendunud tervishoiutöötajaid ning vaktsineerimise korraldajaid. Laialdane kaitsesüstimine on aidanud vähendada haiglakoormust ning võimaldanud järk-järgult piiranguid leevendada,“ ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik. „Selleks, et vähendada viiruse uue laine riski peame säilitama valvsuse ja jätkama elanikkonna vaktsineerimisega kõigis maakondades. Mida enam on meie hulgas kaitsesüstitud inimesi, seda kiiremini saame naasta harjumuspärase elu juurde.“

Sellest nädalast avati vaktsineerimiskeskused ning võimalus vaktsineerimisaega broneerida kõigile täisealistele. Viimase 24 tunni jooksul (laupäeval kl 9 kuni pühapäeval kl 9) broneeriti 22 209 aega. Digiregistratuuris praegu järjekorda ei ole ning vabu aegu COVID-19 vaktsineerimiseks on saada paljudesse maakondadesse, sh Tallinnasse ja Tartusse. Aja saab broneerida www.digilugu.ee või riigi infotelefonil 1247.

Mai- ja juunikuu jooksul laekub piisavalt vaktsiini igale soovijale vähemalt esimese doosi võimaldamiseks. Kahedoosilise vaktsiini puhul tuleb maksimaalse kaitse saamiseks ja vaktsiinikuuri lõpetamiseks kindlasti teha ka teine vaktsiinidoos. COVID-19 haiguse läbipõdenuid vaktsineeritakse ühe doosiga soovituslikult vähemalt kuus kuud pärast tervenemist.

Üle 80-aastastest on praeguseks vaktsineeritud 60%, vanuserühmas 70-79 on vaktsineeritud 69%. Üheteistkümnes maakonnas on kõigist üle 70-aastastest vaktsineeritud enam kui 70%, Jõgevamaal, Järvamaal, Läänemaal, Saaremaal, Viljandimaal üle 75%, Raplamaal 80% ning Hiiumaal 88%. Kahes kolmandikus omavalitsustest (54-s omavalitsuses 79-st) ületab vanemaealiste vaktsineeritus 70% ja 14-s omavalitsuses 80%. Üle 70-aastaste vaktsineeritus vähemalt ühe doosiga on kõige kõrgem Hiiumaal (88%), Kihnus (86%), Kuusalu ja Viimsi vallas (83%), Rapla, Lääne-Nigula ja Saku vallas (82%), Muhu, Otepää, Türi, Kadrina ja Jõgeva vallas (81%) ning Harku ja Kohila vallas (80%).

Vanuserühmas 60-69 on praeguseks vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud 58% ning vanuserühmas 50-59 on vaktsineeritud 49%.

Mitu tuhat doosi on tulekul

Kõigist täisealistest on praeguseks vaktsineeritud 40,3 protsenti. Viieteistkümnes vallas on vaktsineeritud enam kui pooled kõigist täisealistest: Hiiumaal ja Muhu vallas (59%), Kambja vallas (55%), Vormsi vallas (54%), Kihnu vallas (53%), Lääne-Nigula vallas (52%), Jõgeva, Haljala, Otepää, Kuusalu ja Kastre vallas (51%) ning Saaremaal, Tartu vallas, Luunja ja Nõo vallas (50%). Maakondade ja valdade lõikes on võimalik vaktsineerimisega hõlmatuse kasvu jälgida terviseameti koroonaviiruse andmestikus.

Kokku on Eestis praeguseks tehtud 637 084 kaitsesüsti. Vaktsineerimisi on teinud kokku 522 tervishoiuasutust, sh 418 perearstikeskust. Viimase nädala jooksul on tehtud praeguseks kokku 57 792 kaitsesüsti. Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) andmetel on Euroopa Liidus keskmiselt praeguseks vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud 39,6% täiskasvanud elanikkonnast. Eestis on vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud 40,3% täisealistest.

Tuleval nädalal on Eestisse oodata 43 290 doosi Pfizer/BioNTech COVID-19 vaktsiini (24.05), 8 400 doosi Moderna vaktsiini ja 7 540 doosi Jansseni vaktsiini.