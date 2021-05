"Vallaametnikud on sel aastal paaril korral käinud talgutel ning minu jaoks ei ole see pelgalt raha kokkuhoid, et vähendada kolimisteenuse kulusid, vaid olen seda meelt, et ühistegevus suurendab meeskonnatunnet. Väike paaritunnine füüsiline pingutus vaimse tegevuse ja kabinetisistumise kõrval annab lisaenergiat," rääkis Järva vallavanem Arto Saar.