Evely Kaasiku jooksis end punktikohale

Orienteerumislkubi JOKA eestvedaja Paul Poopuu ütles, et võistluste avalalana oli kavas sprinditeade segavõistkondadele, kus kindla võidu saavutas Šveits. Ligi minutilise kaotusega järgnesid Rootsi ja Norra. Eesti võistkond Evely Kaasiku, Ats Sõnajalg, Kenny Kivikas ja Marianne Haug saavutas 23 riigi konkurentsis 13. koha.

Esimese individuaalalan oli kavas väljlangemisega sprint, mis oma sisult meenutab suusatamise sprinti. „See tähendab, et esmalt joosti kolmes stardigrupis eeljooksud, kus igast stardigrupist pääses edasi 12 kiiremat,” selgitas Paul Poopuu. „Seejärel selgitasid 36 edasipääsenut kuues veerandfinaalis need 18, kes pääsesid poolfinaalisesse ja sealt edasi lõpuks need kuus sportlast, kes jooksid finaalis medalitele. Pingelises võistluses võitsid Euroopa meistroitiitli Tove Alexandersson Rootsist ja Matthias kyburz Šveitsis. Eestlastel eeljooksudest edasi pääseda ei õnnestunud.”