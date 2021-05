KredExi juhi Ivo Kuldmäe sõnul on see algatus eeskujuks kuidas parandada teenuste kättesaadavust läbi juba eksisteerivate koostöövõrgustike. „Palju on juttu olnud klienditeekondade tõhustamisest läbi koostöö parendamise. Usume, et KredExi mudel – pakkuda teenuseid läbi olemasolevate võrgustike ja luues uusi, ongi parim viis kuidas muuta teenused klientide jaoks mugavalt kättesaadavaks üle Eesti ja võiks olla eeskujuks paljudele,“ arutles Kuldmäe.

Maakondlikud arenduskeskused üle Eesti alustavad korteriühistute nõustamist KredExi korterelamutele suunatud teenuste osas, mis hõlmavad renoveerimislaenu, käendust ja rekonstrueerimistoetust. Abi saab küsida nii teenuste tingimuste ja sobivuse kohta, taotluste nõuete, ajakava ja vajalike tähtaegade kohta. Vajadusel pakuvad konsultandid abi ka KredExi taotluse täitmisel ja esitamisel.

KredExi eluaseme- ja energiatõhususe osakonna juhi Triin Reinsalu sõnul on korteriühistute huvi ja võimalus hooneid korrastada ning kaasajastada üha suurem, millega on hüppeliselt kasvanud ka vajadus saada nõu ja abi just oma piirkonna konsultandilt.

„Oleme viimasel aastal korteriühistutele suunatud teenuseid jõudsalt laiendanud näiteks otselaenu või tehaselise rekonstrueerimistoetuse näol ning kasvatanud ka teenuste mahte. See tähendab, et peame ühistutele ka üha rohkem olema nõu ja jõuga abiks nii õigete võimaluste leidmisel kui ka taotlemisel ning seda eelkõige pealinnast väljaspool,“ kirjeldas Triin Reinsalu. „Seega oli koostöö maakondlike arenduskeskuste võrgustikuga ainuvõimalik käik, just nende pikka kogemust ja kompetentsi arvestades.“

Maakondlike arenduskeskuste võrgustiku juhatuse liige Andres Huul lisas, et nende konsultandid üle Eesti on tänaseks juba vajaliku koolituse läbinud ning alustavad nüüdsest lisaks KredExi enda ekspertidele tasuta konsultatsioone pakkuma. „Nõustamisteenust saavad ühistud kasutada 14 arenduskeskuses üle Eesti, vaid Harjumaal pakub konsultatsiooni arenduskeskuse asemel endiselt KredExi esindus,“ märkis Huul.

„Lisaks on maakondlike arenduskeskuste konsultante võimalik kutsuda tasuta osalema korteriühistu üldkoosolekul, kus nad saavad aidata selgitada korteriühistule suunatud teenuste tingimusi,“ võrgustiku juht. Tehnilistes küsimustes aitavad jätkuvalt KredExi kodulehel toodud tehnilised konsultandid.

KredEx pakub korterelamute korrastamiseks ja energiasäästu kasvatamiseks erinevaid toetusi, otselaenu ja käendust. 2020. aastal eraldas KredEx korterelamute rekonstrueerimistoetuseid 84 mln euro ulatuses. Renoveerimislaenu taotlusi esitati eelmisel aastal 41 summas 4,5 mln eurot ja kokku otsustati väljastada laenu 24 korteriühistule laenu 2,5 mln eurot. Kogu investeeringusumma on 3,7 mln eurot. Lisaks andis KredEx eelmise aasta jooksul 106 korterelamulaenu käendust summas 7,3 mln eurot, Käenduse abil väljastati korterelamutele laenu kogusummas 10,6 mln eurot.