Virge Võsujalg ütles, et kakupoeg jõudis temani õhtul hilja. Ta oli halvas seisus: näljast nõrk ja liikumatu. "Kartsin juba, et ei suuda teda päästa, sest tegemist on väga väikse pojaga, kes omapäi veel kindlasti hakkama ei saa," lausus ta.