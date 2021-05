Helena Tulve: armastust ei saa mitte millegagi asendada

Me hingame

Loodus hingab, maa hingab. Igaüks omal moel. Hingamine on meile antud. Hingamine annab meile hingamist. Hingamine hoiab meid elus ja ühendab meid elu olemusega.

Loobudes oma kohast maailma võrgustikus, loobudes austusest kõige elava suhtes, loobume ka oma planeedi külluslikust ilust, metsikust rikkusest. Loobume metsa- ja ookeanisügavuste mõistatuslikkusest, puutumatutest mägedest ja tühermaadest. Loobume paljust, mis toidab nii meie keha kui ka hinge.

Püüdes pressida maailma oma teadmiste ja arusaamise sisse, läheb meil kiiresti kitsaks. Andmata ruumi erinevatele vaatenurkadele, tekivad tihti valusad kokkupõrked. Inimestevaheline vägivald ja looduse hävitamine on teineteisest lahutamatud. Nad voolavad samast enesekesksuse, kasuahnuse ja võimuiha allikast, aga meil on mugavam seda mitte näha.

Inimkonnana oleme paljutki teada saanud. Samal ajal ei tea me ikka suurt midagi. Elame muidugi kujutluses, et meie tegutsemine toetub mingile arusaamisele maailmast ja iseendast. Me elame nii, nagu polekski midagi peale selle, mida me hetkel näeme ja käega katsuda saame.

Me otsime tähendust. Andmata kõige olulisemale aega, ruumi ja tähelepanu, kaotame oskuse elu lõimi teadvustada, väärtustada ja tervikuks siduda. Kaotame usu ja usalduse elu suhtes, kõige loodu suhtes, ka selle suhtes, mis on uus, tundmatu ja millest me ei tea mitte midagi.

Unustame selle, et teadmatus on tegelikult suurem osa meie teadmisest. Ja selles teadmatuses me navigeerime usu toel.

Süda usub, teab, ootab ja loodab

Armastust ei saa mitte millegagi asendada. Surres tuleb loobuda kõigest, vaid armastuse sidemed ületavad selle piiri. See võiks olla meie jaoks üks tervendav ja ülesehitav mõte. Sureme me tõesti kõik ja see teadmine võiks olla meie igapäeva silmapiiril kui muutus, mille poole me vältimatult liigume. Ja miks mitte, milleks me ka omamoodi õpime valmistuma ja seda ootama kui loomulikku avanemist tundmatusse.

Maailm tõesti muutub. Me loome seda muutust iga oma mõtte, tunde, teoga.

Meil kõigil on süda, meil kõigil on tuum.

Peame kinni hoidma asjadest, mis toovad meie ellu valgust ja rõõmu. Rõõmu selle üle, mis veel on. Selle üle, mida on võimalik hoida, millesse uskuda. Meil siin on oma maa, oma kodukoht, oma keel, oma kultuur. Inimene ei suuda kõigele kätt peale panna, õnneks.

Me oleme vaimus suuremad kui me arvame, kuigi elus oleme sageli vaikseteks ja abituteks tunnistajateks suurtele kaotustele, suurele hävitustööle. Siiski on seda, mida me ei suuda kontrollida, palju rohkem ja selle toimimisse on mul ka rohkem usku.