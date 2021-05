Hooleta jäänud kasse jõuab varjupaikadesse sadade kaupa

Hooleta jäänud lemmikloomad on omavalitsustele paras nuhtlus. Räägi, kuidas tahad, aga ikka on inimesi, kes jätavad ühel hetkel oma lemmiklooma või tema järeltulijad tänavale. Teine äärmus on ülihoolitsevad memmed, kes oma suuremeelsuses tahavad loomi aidata, kuid kasvatavad teadmatusest omasoodu paljunevaid kolooniaid. Nii satub igal aastal sadu kasse varjupaika­desse või vabatahtlike loomapäästjate juurde.