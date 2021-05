Ajakeskus Wittenstein võistleb Kuldmuna nimel

Eriolukorra ajal korraldatud sündmus jõudis sadade tuhandete inimesteni ja aktiveeris rahvast Eestimaa eri paigust. Sündmusega kutsuti inimesi tähistama maarahva püha ja süütama koduhoovis märgutuld, et näidata, et Eestimaa küla elab. Ajakeskuse Wittenstein turundusjuhi Eliis Õunapuu sõnul viis ajakeskus ürituse korraldamisega maarahva traditsioonid laiema ringkonnani ja tõstis esile jüripäeva, kui maarahva püha. "Kaasasime inimesed nii, et neist endist said pärimuse kandjad, osalised ajaloolises aktsioonis," lisas Õunapuu.