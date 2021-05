Tšellist Joosep Kõrvits hindab india muusikas selle sügavust. „Mulle meeldib india muusika juures selle sügavus - muusika, mis võib olla kohati staatiline ja seal ei toimu midagi, toimub selles ometi justkui kõik. Teistpidi kiiremates lugudes annab see improviseerimise võimaluse, mis on väljakutse, aga annab sulle samas vabaduse,“ ütles Kõrvits.

Üheks huvitamaks esinejaks festivalil on pärsia flöödi ney virtuoos Dariush Rasouli Iraanist, kes esineb koos lautomängija Toivo Sõmeriga. Päeva lõpetab paIDA festivali klubi, kus astuvad üles kõik muusikud.

Teise päeva juhatab sisse tablamängija Arno Kalbuse rütmiinstrumentide töötuba, mis on avatud nii noortele, algajatele kui ka tegevmuusikutele. Sellele järgnevad loengud Vana-Pärsia ja India kultuuri teemadel. Ettekandeid teevad religiooniloolane Jaan Lahe, Rainer Eidemiller ja Leho Rubis. Festivali lõpetab India ja lääne kultuuriruumi põimumist kajastav dokumentaalfilm „Raga: rännak India südamesse“, mille olulisemateks tegelasteks on legendaarne India muusik Ravi Shankar, viiulivirtuoos Yehudi Menuhin ja ansambli The Beatles liige George Harrison.