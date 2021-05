Paide tenniseväljakutel tuleb esimene turniir

Paide spordikeskuse juhatuse liige Erich Petrovits ütles, et tegemist on paaristurniiriga, kus paarilised loositakse kohapeal ning turniiri jooksul tuleb mängida erinevate partneritega. "Punkte kogub igaüks mängudest individuaalselt ning sel moel selgub turniiri lõpuks parim mees- ja naismängija," selgitas ta.

Petrovits märkis, et mängima on oodatud kõik harrastajad, kes tahavad enda taset testida. "See pole mingi tõsimeelne võistlus, kus eeldataks mängijailt mingit taset, vaid just nimelt lõbus ja seltskondlik turniir tekitamaks Paides tennisekogukonda," tutvustas ta.