2021. aasta on nõudnud mitme kalastaja elu

„Kui vaadata hukkunud kalameestega juhtunud õnnetusi, siis põhjused on olnud väga erinevad. On juhtumeid, kus paat läks ümber, kalastaja kukkus külma vette ja alajahtus. Samuti on juhtumeid, kus saatuslikuks sai kahlamispükstesse tunginud vesi. Mitmel juhul on kurva lõpuga kalapüügi põhjus peitunud alkoholi liigses tarvitamises,“ rääkis Päästeameti ennetustöö osakonna juhataja Viktor Saaremets.

Lisaks põhjalikule eeltööle ei tohi unustada ka üldisi ettevaatusabinõusid – paadiga veele minnes peab kindlasti olema seljas korrektselt kinnitatud päästevest. Arvestada tuleb aga sellega, et ilmad on olnud võrdlemisi jahedad, vesi on veel külm ja alajahtumiseks piisab kümmekonnast minutist. Kahlamispükse kasutades peab arvestama sellega, et madalas vees on nad kalamehele väärt abilised, kuid sügavamal on oht, et vesi võib kergemagi laine tõttu pükstesse sattuda, sinna jäänud õhu lukustada, jalad üles lükata ja pea ootamatult vee alla suruda. Sellistes oludes on keha vee peal hoidmine ja iseseisvalt kaldale pääsemine väga raske, kui mitte võimatu.