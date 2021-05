Endine haiglahoone kuulub Paide SPA hotellile ning just hoone kirju ajalugu on see, mis muudab sinna rajatava põgenemistoa ainulaadseks. "Algselt Roosna-Alliku mõisniku linnamajaks ehitatud hoones on tegutsenud nii maakonna üldhaigla, lastehaigla kui hilisemalt ka hooldushaigla," sõnas teadusjuht Ründo Mülts. „Vähetähtsaks ei osutunud suurepärane koostöö majaomanik Kersti Sarapuuga, kes oli lahkelt nõus noortepärase näitusemõttega kaasa tulema ning võimaldas Paide ühes huvitavamas hoones ettevõtmist teoks teha," kiitis Mülts majaomaniku toetavat suhtumist.