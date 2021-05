Türi valla haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja Kaia Iva sõnas konkurssi ellu kutsudes, et tavapäraselt kiputakse laste ja ka õpetajate-kasvatajate-perede tulemusi mõõtma heade hinnete, konkursivõitude vmt mõõdupuuga. "Seekord kutsume märkama ja tunnustama just neid, kes sedalaadi tähesärast võivad kõrvale jääda, kuid kes samuti aitavad lapsel või noorel astuda neid samme, mis lapse enda jaoks on kuldmedalit väärt," selgitas Iva.