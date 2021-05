Vallavalitsuse majandusosakonna juhataja Urmas Kupp ütles, et teemat on vallavalituses arutatud ning leiti, et suveaja saabumisel siiski linnatänavaid pimedusse ei jäeta. Peamiseks põhjuseks olukord, et õhtusel-öisel ajal on linnas liikujaid rohkem, samas on mureks avaliku korra tagamine, sest pimeduse varjus on kogunevatel kampadel lihtsam pahategusid korda saata.