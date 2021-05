Ameerika Ühendriikides on peredes juba mõnda aega koeri rohkem kui lapsi. Iga nelja inimese kohta on neil seal üks koer. Eriti vähe on lapsi Taiwanis ja Singapuris, kus inimesed elavad tihedasti koos. Koer on seal sellegipoolest igal viiendal inimesel ja arvukus kasvab jõudsalt. Valitsustelt iibe tõstmisse läinud miljardid pole mingeid tulemusi andnud - ikka koer, mitte laps.

Euroopas kasvab 68 miljonit alla 15-aastast last ja meil on 88 miljonit koera, lisaks 106 miljonile kassile. Koroona ajal jäi suurema tähelepanuta, et ülalpeetavaid lapsi on nüüdsest vähem kui ülalpeetavaid eakaid, see murdepunkt saadi kätte ja edaspidi eakate osa üha kasvab.

Eestis on sündimus olnud pikalt taastetasemest tunduvalt väiksem. Eelmisel aastal kukkus sündimuskordaja viis protsenti ja sündide arv kaks protsenti. Samal ajal võetakse siingi üha innukamalt hoopis koer, ehkki mingit täpset rehnutit meil ei peeta.

Milles asi, head inimesed? Enne, kui vaatame lähemalt koerte edumaad laste ees, õiendan mõned olulised asjad ära. Mulle meeldivad nii lapsed kui koerad. Ilmselgelt ei saa koeri lastega võrrelda. Ja kindlasti ei ole koerad süüdi laste kadumises.

Koerad olid meiega 11 000 aastat tagasi Sindi lähedal Pulli kiviaegses asulas. Kõik need 11 000 aastat pole need heasüdamlikud ja ustavad loomad iivet takistanud. Lihtsalt varem pole sellist koerte ülekaalu laste ees tekkinud. Nüüd on.

Vaatame sellele üheskoos otsa, et ju on koertel meile midagi õpetada. Mis see on, mis muudab meie ühiskonnas koera kasvatamise meeldivamaks kui lapse kasvatamise? Miks ei vääri ühiskonnas lapsega naised samaväärselt head kohtlemist kui koeraga naised? Mida oleks meil tarkade loomade teemärkidest õppida inimestena edasi minemiseks, edasi kestmiseks Eesti kultuuriruumis?

Alustame lihtsatest asjadest. Need suhtumised, millel ma peatun, ei ole kuidagi bioloogilised, ei tulene loodusest ega loodusseadustest. Me oleme need kõik ise äsja välja mõelnud. Oma mõtetes konstrueerinud. Samaaegselt mõnigi kord erinevalt konstrueerinud.

Y-põlvkonnast usub valdav enamus, et koerapesuks sobib ainult allergiaohutu märgisega koerašampoon. X-põlvkonnast usub seda vaid 40 protsenti ja nende vanemad omakorda küsivad, et vabandust, mis asi on koerašampoon?

Kuigi koerašampoonist mõeldakse erinevalt, siis saame ikkagi kokku leppida, et keegi ei ole selles isiklikult süüdi. See on oluline lähtepunkt edasise kuulamiseks. Nii nagu saab naiste kahjuks olevast palgalõhest alati asjakohasemalt rääkida siis, kui me ei hakka selles mehi süüdistama. Mis oleks ka vale, sest põhjused on ikka nendes peas konstrueeritud uutes ja seetõttu moodsates mõttemallides. Mis on Eesti ajalugu vaadates üllatuslikult naiste kahjuks.