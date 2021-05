Tõuksikutid võtsid ette lennukaid trikke

Paide avatud noortekeskuse juhataja Reima Nõmmik ütles, et eelneva kirjapaneku põhjal jõudis neil korraldajatena juba väike hirm tekkida, et äkki noored ei julgegi välja tulla ning võistlusrühmad ei saa piisavalt konkurentsitihedad. "Aga õnneks oli võistluspäeval noori arvukalt kohal, lausa poole rohkem kui oskasime oodata," sõnas ta.

Selle üle oli Nõmmikul hea meel, sest tegelikult teavad ju kõik, et Paide rulapargid on tõuksikutte kogu aeg täis ning trikitamine on noorte seas jätkuvalt popp. "Küllap harjutati enne võistlust siiski usinalt ning see andis indu ekstreemspordialaga veelgi enam tegeleda," lausus ta.