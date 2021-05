Liiklusmuudatused

28. mail läbib Tour of Estonia esimene etapp Harju, Järva, Jõgeva ja Tartu maakonda marsruudil Tallinn – Jüri – Vaida – Alavere-Albu – Aravete – Järva-Jaani – Vaimastvere – Jõgeva – Kuremaa – Palamuse – Luua – Kaiavere – Kukulinna – Lähte – Tartu. Võistluse start on kell 11.00 ja kolonn liigub Tartu poole keskmise kiirusega 43-48 km/h. Tartus on planeeritav finiš Toomemäel Lossi tänaval kella 15.10 ja 15.40 vahel. Vastutulev liiklus peatatakse kuni kolonni läbimiseni. Maksimaalne liikluse peatamise aeg on 10-15 min. Võistluse kolonnist möödasõitmine ei ole lubatud, võimalik on liikuda kolonni järel vastavalt kolonni liikumise kiirusega. Rajaskeemid on SIIN.

29. mail sõidetakse Tartu linnas 10,2 km ringil Tour of Estonia teine etapp ning liikluspiirangud on Tartu kesklinnas kell 13.00-18.30. Turu tänav on osaliselt kasutuses rattarajana, mistõttu on Tartu bussijaama pääs raskendatud, kuid võimalik on sõita Riia tänava ja Võidu silla või Väike-Turu tänava kaudu. Rajaskeemid on SIIN.

28. ja 29. mai liiklusmuudatustega tutvu SIIN.

Raja ületuskohad ja liikumisvõimalused leiab SIIT.