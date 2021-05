Juba aastakümneid on Järvamaa kultuuripreemiaid kätte antud A. H. Tammsaare muuseumis Vargamäel, kus asuvasse kultuurihiide on laureaadid istutanud oma nimetahvliga puu. Nüüd on tava niisugusel kujul lõpule jõudmas, sest hiide enam puid juurde ei mahu.