Huvi tennise vastu ajendas laagrikohti lisama

Paide spordikeskuse juhatuse liige Erich Petrovits ütles, et selline huvi tennise vastu oli suur üllatus. «Ausalt öeldes mõtlesime, et alustame koos Kose tennisekooliga laagritega tasa ja targu ning pigem oli mure, kas üldse soovijaid tuleb, aga tundub, et spordiala on menukas,» lausus ta.