Bolti pressiesindaja Kristiin Jets ütles, et nad tõukeratastega juba päris tublisti Eesti väiksematesse piirkondadesse laienenud. „Sel hooajal näiteks kuude Eesti linna: Haapsalusse, Kohtla-Järvele, Narva, Jõhvisse, Rakveresse ja Viljandisse,” täpsustas ta. „Kindlasti tahame ka teistesse Eesti piirkondadesse laieneda, et teenus oleks võimalikult paljudele inimestele kättesaadav. Sel aastal me tõukeratastega Järvamaale laieneda ei plaani, kuid kindlasti kaalume seda järgmistel hooaegadel.”