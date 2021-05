Raamatukogu direktor Astrid Karpender sõnas, et eelnevalt on oma osalussoovist teada andnud paarkümmend eraisikut, ent abijõude on tulemas ka Türi vallavalitsuse allasutustest. Nii näiteks mahutavad end inimketti Türi kultuurikeskuse töötajad, Türi ühisgümnaasiumi õpilased ja töötajad, aga abiväge tuleb ka naaberlinnast Paidest. „Meile on appi lubanud tulla Järvamaa keskraamatukogu töötajad,” märkis Karpender. Ta lisas veel, et kui mõni eraisik leiab, et tal on reedesel päeval kella 14-16 ajal vaba aega ja soov kolimisaktsioonis kaasa lüüa, võib ta julgelt kohale tulla ning eelnevalt oma tulekust teatada pole tarvis.