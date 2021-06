Kaitseväest üle jäänud toit läheb edaspidi Toidupangale

Toidupanga kogumiskastid on esmakordselt suurõppuse Kevadtorm ajal kaitseväe linnakutes Tapal ja Jõhvis, Võru Taara linnakus, miinisadamas, Filtri tänava linnakus ja Ämari lennuväljal ning kaitseväe keskpolügoonil, edastas kaitseressursside amet. Pärast õppust paigutatakse linnakutesse püsivad kogumiskastid.

„Kaitsevägi on pakkunud võimaluse annetamiseks üksikisiku kuivtoidupaki ülejääkidele. Meile tagab see südamerahu, et söömiskõlbulik toit jõuab abivajajateni, mitte ei lähe prügikasti," ütles toetuse väejuhatuse toitlustussektsiooni juhataja Agne Silde.