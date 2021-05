Villu Kõve: saagem targaks ja mõelgem rohkem ise

Vabaduse käestandmine

Koroona näitas ka kätte, kui habras on tegelikult aastakümneid üles ehitatud ühiskondlik kord, kui haprad on põhiõigused, kui haprad meie vabadused. Uskumatu, kui kergel käel olid inimesed hetkega valmis andma käest aastakümneid ja -sadu kätte võideldud vabadusi, enamgi veel, ise seda nõudes. Sest arstid ju ütlesid, et peaks kõike piirama ja veelgi enam.

Me kuulasime ja kuulame. Liikumisvabadus, ettevõtlusvabadus, eneseteostusvabadus, isegi sõnavabadus, kõik said tugevasti pihta. Eriti kõhedaks teeb see, kuidas ja millises ulatuses see on olnud võimalik suurtes ja vanades demokraatiates. Kas kõik need piirangud olid ka tegelikult vajalikud, mida need aitasid, millised olid ja saavad olema tegelikud mõjud, saab selgeks alles aastaid hiljem. Praegu me vaid usume seda, et tegime õigesti.

Usume ja loodame, et see kõik oli tehtud põhjusega, õigel eesmärgil ning tagantjärele vaadates ei laastanud me piirangutega ühiskonda ja maailma pandeemiast enam. Murelikuks teeb seejuures aga eriti asjaolu, et kui koroonaajal oli vabadust nii lihtne kiiresti piirata, siis kas ei tule kellelegi mõtet, et vajaduse korral saaks seda ka muul eesmärgil teha, vaja see vaid korralikult "maha müüa".

Nagu näha, saab panna inimesed kiiresti ja tõhusalt ise häälekalt nõudma, et neilt vabadused võetaks. Mida teeks maailm olukorras, kui meid ähvardaks tõeline surmaepideemia, sõda, suur üleujutus, muu kliimakatastroof, tõeline globaalne näljahäda? Kuidas reageerime siis? Ma ei hakka siinkohal õõvastavaid stsenaariume pakkuma.

Kuhu liigume?

Kas ja millal tuleb tagasipöördumine normaalsesse ühiskonda? Olukorda, kus maailmas tervikuna pole põhjust pandeemia kontrolli alla saamisest juttu teha? Praegu tundub, et mitte niipea, kui üldse.

Maailm on juba muutunud ja muutub edasi. Paljud senised arusaamad ja harjumused muutuvad pöördumatult. Mugav ja luksuslik elu pea piiramatu liikumisvabadusega jääbki kardetavasti ajalukku, vähemasti pikemaks ajaks. Terved tegevusvaldkonnad langevad põrmu ja teised tõusevad. Kaugtöö ja distantsõpe on tulnud selleks, et mingil kujul meiega jääda.

Ettenähtavas tulevikus ei terenda enam pea piiramatuid võimalusi reisida, eriti lennata, millega olime niivõrd harjunud, kui märkimisväärne osa inimkonnast viibis igal hetkel õhus. Lennuväljad on täis seisvaid lennukeid, mille liisingumakseid peab samal ajal ometi keegi tasuma. Büroohooned jäävad tühjaks või ehitatakse ümber elupindadeks. Naabrit ja kolleegi põrnitseme nakkuskahtlustavalt.

Ei ole lähedust, ei või head inimest kallistada, külastada rokk-kontserte, koos möllata. Vabaduse väärtust mõistame, nagu heade asjadega ikka, liiga hilja, kui oleme sellest juba ilma jäänud.

Kuhu siis liigume? Kas tahame täiusliku harmoonia ühiskonda, kus kõik on kellegi kontrolli all ja reguleeritud? Kus spetsialistid, tehnokraadid ja arvutid ütlevad, kuidas elada?