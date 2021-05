Türi vallavolikogu liige Kati Nõlvak ütles, et prügila aktsiate müügi saaga on kestnud juba mitu aastat. 2019. aastal jõuti sinnamaale, et vallavalitsus tegi volikogule ettepaneku müüa Väätsa prügila aktsiaid alghinnaga 500 000 eurot ehk 305 eurot aktsia kohta.