Uuringu juhi, Tartu ülikooli antimikroobsete ainete professori Tanel Tensoni sõnul on tublisti kasvanud nende kohtade arv, kus reovee viirusesisaldus on väike. „Väikese viirusesisaldusega kohtade osakaal on praegu võrreldav sügisese tasemega,“ täpsustas Tenson.

Järvamaal Paides näitab reoveekaart veel viiruse laiemat levikut. Türi kohal on aga roheline märge, mis tähendab, et viirust enam ei ole või levib see väga vähesel määral. Järva-Jaani piirkonna kohta kaardil seekord infot ei ole. Eelmisel nädalal oli ka see piirkond roheline.