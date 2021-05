Telia mobiilne esindus jõuab esimesena Paidesse

Telia meediasuhete juht Raigo Neudorf andis teada, et mobiilses esinduses on kõikidel soovijatel võimalik vormistada ettevõtte teenuseid, samuti pakutakse seenioridele digiabi. Kui kohalikel Telia klientidel on muresid, millele nad pole mingil põhjusel seni lahendust leidnud, on nad teretulnud neid liikuvasse teenindusse nõu saama.