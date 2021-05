"Tervem ühiskond" või "tervem riik" või "tervem rahvas" on eesti keeles toredad terminid. Ühest küljest kätkevad need endas tervist ja tervishoidu, teisest küljest ka seda poolt, mis on vähemalt sama oluline – et me näeksime riiki terviklikuna, tervena, et me ei vaataks kuidagi erinevalt suurlinnade ja väikepiirkondade inimestele, et me suhtuksime inimestesse lähtuvalt nende rahvusest, usutunnistusest, nahavärvist, sättumusest, mis tahes muust kriteeriumist. Ja loomulikult et me suudaksime neid erinevusi tasandada.

Täpselt samuti on minu valdkonnas pidev väljakutse, kuidas tagada ja pakkuda tervishoiuteenuste kättesaadavust nii suurtes kohtades kui ka väiksemates asulates, nii noortele kui ka vanadele kõigist rahvustest. Need on põhimõtted, mida peabki kandma, mida me peame suutma näha riigi tasandil, kohalikul tasandil ja üksikindiviid tasandil.

Meil on tegelikult palju otsuseid ja valikuid tehtud õigesti. Me oleme 30 aastat seda riiki ehitanud ja arendanud. Aga tegelikult me teame, et siht, kuhu me saame jõuda, on jätkuvalt kaugel. Eks selle sihiga on nii, et ambitsioonitase tõuseb ja ega me kunagi ei jõuagi selleni, et me saame öelda, et Paide linn on valmis või Eesti riik on valmis või Euroopa Liit on valmis.