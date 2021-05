Türi raamatukogu direktor Astrid Karpender ütles,et kui eelkirjapanek inimketis osalemiseks polnud kuigi aktiivne, siis viimasel pooltunnil oli ta e-postkast osalussoovidest pungil. "Lõpuks tuli kokku üle 150 inimese. Mingil hetkel oli rahvast juba nii palju, et ma enam ei hoomanudki, kes on juurde tulnud. Aga usun, et kusagil 150 - 200 inimese vahele jäi osalejate arv küll," rääkis ta.