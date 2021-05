Korvpalliportaal Basket.ee andis teada, et avaveerandi 14:11 võitnud Tartu Kalev/Estiko tegi teise mänguperioodi alguses 9:1 vahespurdi ja suurendas vahe üheteistkümnele punktile (23:12). Viimsi vastas omakorda 12:0 vahespurdiga ja asus ette 24:23. Poolajapausile mindi lõpuks ilma senise hooaja liidermängija Artur Liivita mänginud Estiko punktilises eduseisus, 34:33.

Viimsi meeskonna kapten Kristjan Evart tõdes mängujärgses intervjuus Basketile, et väljakul oli vastamisi kaks võrdset võistkonda. „Tõeline play-off mäng ja mõlemad meeskonnad olid rünnakul rabedad. Võrdsed võistkonnad mängisid, meil oli täna rohkem jalgu, neil rohkem kogemust. Saime kuskil keskel kokku ja võitlesime võrdselt, hea meel, et suutsime võita.“

"Algus oli vastastel parem, aga võitlus oli see, mis meid vee peal hoidis. Tuli eksimusi ja tuli omavahelisi ütlemisi palju, aga Kadrina visa hing päästis meid täna," sõnas Karude peatreener Andres Sõber mängujärgses kommentaaris Basketile.

Tänane finaalmäng KK Viimsi/Noto ja Kadrina Karude vahel algab Paide E-Piima spordihallis kell 18. Koroonaviiruse kiuste on tänavu juhtunud nii, et need kaks meeskonda polegi kohtunud.