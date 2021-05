MTÜ Quorumi liige Rauno Uusleer ütles, et täna hommikuse seisuga oli lõppsummast puudu veel 464 eurot. "Aga me teame, et raha ei kasva puu otsas ning inimestele jõukohaste toetussummade haaval kogumine liigubki aeglaselt," märkis ta.

Hooandja toetusplatvormil on Quorum raha kogunud juba 13. aprillist saati. Kui alguses ideega välja tulles kasvas summa Uusleeri sõnul jõudsalt ning uus ja huvitav üritus tekitas jutuainet, siis vahepeal on inimesed selle ära unustanud. "Nüüd tuleb meil ennast ja Oisu Aganiku festivali meelde tuletada, et ürituse toimumine ohtu ei satuks," sõnas ta.

Uusleer lisas, et tänulikud on nad juba kõigile 123 toetajale, kes on oma panuse andnud. "Oleme koostööd alustanud mitmete Järvamaa ettevõtetega, kes kõik omal moel saavad ja tahavad meie kontserti toetada," märkis ta.

Kes veel pole kuulnud või ei tea, siis MTÜ Quorumi idee on sel suvel 5. - 8. augustini korraldada Järvamaal midagi enneolematut – Aganiku Festival 2021. Oisu ja Retla vahelisele põllule valmib 150 põhupallist festivaliala, mille sarnast Eestis varem nähtud ei ole. Ainulaadne esinemisala mahutab ligi 250 istekohta.

Oisu Aganiku festival sai idee sellisest üritusest. FOTO: hooandja.ee

Esinejateks on nad kutsunud tuntud Eesti muusikud: Jarek Kasari, Ott Leplandi ja Marek Sadama. Lisaks peaesinejatele annavad nad võimaluse ka kohalikel noortel esinemiskogemuse võrra rikkamaks saada. Igal festivaliõhtul on avatud kogukonnakohvik.

Uusleeri sõnul on ettevõtmise mõte pakkuda kohalikule rahvale ägedat kultuuriprogrammi ilma, et peaks Järvamaalt kuhugi ära sõitma. "Kõik, mis on võimalik mõnes suurlinnas on võimalik ka Järvamaal," lausus ta.

Et Aganiku festival ei jääks vaid ilusaks unistuseks, saab ettevõtmist Hooandja toetusplatvormil toetada veel üheksa päeva. Kui eesmärgiks seatud 3500 eurot kokku ei saada, jäävad noored ka toetusest ilma.